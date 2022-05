Un altro weekend d’estate, fresco nelle valli e afa in città

Ancora caldo estivo a maggio a causa dell’anticiclone africano che persiste sul Paese: “L’alta pressione risale stabilmente dall’Africa sul Mediterraneo occidentale e fino al N-Italia con giornate soleggiate e temperature al di sopra delle medie stagionali. Da lunedì riprenderà il flusso di perturbazioni atlantiche sull’Europa centrale, che interesseranno marginalmente anche la regione alpina con ritorno della tendenza temporalesca“, spiega il Centro geofisico prealpino.

Le previsioni per il fine settimana: soleggiato e molto caldo per la stagione, nel pomeriggio nuvole cumuliformi sui rilievi e verso sera qualche passaggio nuvoloso a partire dalle Alpi. Asciutto. Queso per venerdì. Sabato e domenica è previsto un rialzo termico e addirittura clima “afoso in area metropolitana”.

La tendenza, per lunedì 23: abbastanza soleggiato ma su Alpi e Prealpi annuvolamenti cumuliformi pomeridiani con qualche rovescio o temporale. Martedì 24 maggio: in pianura abbastanza soleggiato ma su Alpi e Prealpi via via nuvoloso con possibili rovesci e temporali. Un po’ meno caldo.