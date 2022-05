Un assaggio di “Boat Show” nel weekend di Sesto Calende

Nonostante le nuvole cariche di pioggia a Sesto Calende il primo weekend di maggio ha riscosso un grande successo per via delle tante iniziative nella città del Basso Verbano, dall’arte all’incontro con Toni Capuozzo. La permanenza del brutto tempo, prevista acqua – che male non farà al Ticino e al Maggiore – anche da venerdì 6 a domenica 8 maggio, ha di fatto un po’ “scaricato” le iniziative, con il programma che tornerà ricco di eventi a partire da settimana prossima: dagli aperi-libri, gli incontri in biblioteca e il Boat Show al Marina di Verbella, l’evento di tre giorni (13,14,15 maggio) organizzato dal Distretto del commercio a Sant’Anna incentrato sul mondo del business, del commercio ma con la possibilità di assaggiare anche la navigazione nell’importante cantiere nautico sestese.

VENERDI’ 6 MAGGIO

Anteprima del Boat Show, la popolare trasmissione radio Sesto alle 7, che, dopo la trasferta vergiatese, torna nella sua “Sesto” per presentare l’evento al Verbella. Continua il sodalizio tra gli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone, Susy Milani e Dj Clo che avranno come ospite lo storico locale Mario Varalli. A lui il compito di raccontare la storia di questa aerea che oggi offre servizi di ormeggio, assistenza e consulenza per l’acquisto e manutenzione di una barca.

Come sempre la puntata sarà trasmessa sulle frequenze di Sms Radio, a partire dalle 19. Leggi l’articolo completo di VareseNews.

SABATO 7 MAGGIO

Zampilli di colori, con Nadia Crema: nella sala mostre della Pro Sesto Calende in Viale Italia al 3 prosegue la mostra della sestese Nadia Crenna: ‘Zampilli di Colori’. L’arte come una terapia dove la pittura coglie i colori che zampillano dall’anima (è da qui arriva il nome dato alla mostra). La tecnica prediletta è la tempera, in risposta alla esigenza che ha bisogno di materia.

Dopo il vernisagge di Sabato 30 aprile la mostra sarà aperta fino a domenica 10 maggio con i seguenti orari: Dal lunedì al giovedì al solo pomeriggio; il venerdì, sabato e domenica tutto il giorno con orario continuato.

COSA VEDERE

Dall’Abbazia di San Donato all’Alzaia sul lungofiume: dal nostro speciale #sestocalendefatticonoscere

Tra Arte e Religione: tutte diverse, le chiese di Sesto Calende arricchiscono il patrimonio della città. L’articolo dal nostro speciale #sestocalendefatticonoscere