Un concerto del Corpo Musicale Pro Busto per la Festa della Repubblica

Come da tradizione, per celebrare la Festa della Repubblica, l’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio invita i cittadini a un concerto del Corpo Musicale Pro Busto. L’evento è in programma mercoledì 1 giugno alle ore 20.30 nel cortile del palazzo municipale.

Il concerto, diretto dal maestro Franco Conetta, proporrà i seguenti brani: Inno Nazionale, La Classica, Persis (James L. Hosay), Dancing Amadeus (W. A. Mozart/ arr. By Toshio Mashima), Granada A. (Lara-D. Dodd/arr. By Robert Longfield), Giovanna D’Arco (Ouverture) Giuseppe Verdi/arr. Vidale, Porgy and Bess Medley (George Gershwin/ arr. By Bob Lowden), Autumn Leaves (Joseph Kosma-J. Prevert/arr. Peter Kleine Schaars), Medley Canzoni Napoletane (Autori vari).

Ingresso libero e gratuito.