Un corso gratuito di sostenibilità con Laudato si’

Da lunedì 9 maggio prenderà avvio un corso online gratuito a cura della associazione Laudato si’ nell’ambito di un progetto nazionale di formazione on line dal titolo “Reti di Comunità Solidali e Competenti: pratiche di Sosten-Abilità e Cura“, di cui Arcs è capofila (finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali- DG Terzo Settore).

Il corso online, su piattaforma Zoom, fondato sull’enciclica Laudato si’, affronterà diverse tematiche, quali l’emergenza e giustizia climatica, la conversione ecologica e la decarbonizzazione degli enti non profit.

Di seguito il link per collegarsi al percorso formativo ARCS, dove trovare il programma e il modulo per iscriversi: scorrete fino a che non compaiono i tre spazi dedicati alla sostenibilità ambientale: https://www.arcsculturesolidali.org/reti-solidali-e-competenti/