Incendio al carcere minorile Beccaria di Milano

Fiamme al carcere minorile Beccaria di Milano nella notte di lunedì quando del fumo ha invaso la struttura. Sul posto vigili del fuoco e ambulanze anche se un primo bilancio non sembra vi siano feriti.

L’incendio è partito da una cella al secondo piano, e altre tre celle, sempre al medesimo piano sono state invase dal fumo.

L’incendio è stato spento prima delle 7. Nessuna persona coinvolta.

L’allarme è scattato verso le 2 e una parte dei detenuti è stata fatta uscire dallo stabile per ragioni di sicurezza. Le squadre di vigili del fuoco (in tutto 4) hanno finito le attività di spegnimento e bonifica prima dell’alba.

Il fatto, le cui cause sono al vaglio degli investigatori, arriva in un clima teso e deteriorato per gli arresti legati a presunti maltrattamenti da parte di alcuni degli agenti di custodia presso la struttura a cui vengono contestati diversi reati fra i quali quello di tortura.