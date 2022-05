Varese parte forte nella Next Gen di Legabasket: battuta Brindisi all’esordio

Netto successo dell’Academy Varese Pallacanestro nella prima partita della Ibsa Next Gen Cup, il torneo dedicato alle formazioni under 19 legate alle sedici squadra della Serie A. Nel match di esordio del girone di qualificazione a Pesaro, i giovani biancorossi hanno stroncato la Happy Casa Brindisi con il punteggio di 83-59.

La vittoria della squadra di coach Stefano Bizzozi è maturata soprattutto dopo l’intervallo, visto che i pugliesi erano riusciti a chiudere avanti per un punto la prima metà di gara (34-35). Sulla distanza però, Varese è emersa in modo deciso, grazie soprattutto all’ottima prova del lungo camerunense Valdo Guimdo autore di 24 punti con 8 rimbalzi. Grazie a un break di 17-2 firmato proprio da Guimdo con il contributo di Zhao, l’Academy ha ribaltato il punteggio nel terzo periodo (terminato 54-43) e da quel punto in avanti Brindisi non ha opposto particolare resistenza. Da segnalare la presenza in campo per i salentini anche Marco Vitucci, figlio di Frank, e Alberto Fragonara (autore di 10 punti) che sta disputando la Serie B con la LTC Sangiorgese.

Al termine, oltre a Guimdo top scorer, sono andati in doppia cifra anche Mazzotti e Marangoni (10 punti a testa) mentre a rimbalzo Varese ha vinto 40-32 con il trio Guimdo-Marangoni-Cane sugli scudi. Venerdì la seconda partita del girone che vedrà i biancorossi opposti alla Unahotels Reggio Emilia; sabato la conclusione del girone contro l’Umana Venezia. Le vincitrici dei quattro raggruppamenti si qualificheranno per le Final Four che saranno ospitate proprio al palasport di Masnago tra venerdì 13 e sabato 14 maggio.