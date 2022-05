A Venegono Superiore un incontro su Gerusalemme con Giorgio Tavani

L’associazione Luogo Eventuale, con il patrocinio del Comune di Venegono Superiore, organizza l’evento culturale “Gerusalemme, storia di una città santa” con Giorgio Tavani, sociologo, studioso delle religioni, dell’architettura biblica e della situazione mediorientale.

Un viaggio virtuale per ascoltare il racconto di quelle pietre, delle sue rovine, dei templi di preghiera e di contesa, dei vicoli e delle sue persone. Quattro passi nella storia sacra e profana, per capire cosa stanno davvero calpestando i nostri piedi e vedendo i nostri occhi. Una città unica, frontiera tra ateismo e fede, dove il passato si compenetra con il presente e non lascia trasparire il futuro.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.