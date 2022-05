“Vogliamo far nascere una cooperativa di apicoltori varesini”

Un progetto per far nascere una cooperativa di apicoltori varesini, per suddividere i costi di gestione tra tutti gli allevatori di api che non riescono a sostenere altrimenti la produzione. L’idea nasce all’interno del progetto Valori Verdi, voluto dal Parco Pineta con il supporto di Istituto Oikos, e che sta cercando di diventare reale grazie ad Apava, da cui prende il nome il progetto.

Come si chiama il vostro progetto e in cosa consiste?

«Il nostro progetto si chiama Cooperativa APAVA. Ha l’obiettivo di creare una cooperativa di servizi per gli apicoltori. In particolare vogliamo fornire i servizi di smielatura, invasettatura ed etichettatura per gli apicoltori che non possono o non vogliono investire in costosi macchinari ma che lo stesso vogliono produrre miele di qualità. Inoltre la cooperativa fornirà tutto il materiale di consumo necessario agli apicoltori a prezzi competitivi e con disponibilità magazzino».

Da quale esigenza nasce l’idea di questo progetto?

«L’esigenza principale è di aiutare gli apicoltori a sviluppare il loro business aumentandone la redditività che è costantemente in calo. Poi, facendo questo servizio, miriamo a far aumentare la platea degli apicoltori e quindi delle arnie e delle api che stanno subendo un tracollo in questi anni. Sostenendo le api si sostiene la biodiversità e la parte naturale – quella poca che rimane – del territorio».

Quali sono gli obiettivi, anche a lungo termine?

«Come accennato prima nel breve termine l’obiettivo è di incrementare la redditività degli apicoltori, sottraendogli l’onere di investimenti costosi in macchinari e burocrazia ed evitando che gente improvvisata faccia ulteriori danni. Nel medio termine è quello di incrementare il numero di apicoltori, fare squadra con gli enti del territorio per migliorare le condizioni di sostenibilità e biodiversità del territorio. Nel lungo periodo è di creare una struttura con un suo “brand” e una sua identità, che possa anche supportare la commercializzazione del miele DOP varesino di acacia e distribuire il miele e gli altri prodotti derivati degli apicoltori con vantaggi per loro e per la cooperativa. per maggiori informazioni potete scrivere qui: info@apava.net».