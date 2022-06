12 multe in un mese per abbandono di rifiuti a Ferno

Prosegue l’attività del personale della Polizia Locale contro chi abbandona o conferisce in maniera errata i rifiuti soprattutto quelli domestici a Ferno. Nel mese di maggio e nei primi giorni di giugno, gli uomini al Comando del Dott. Emanuele Mattei hanno elevato 12 sanzioni da 50 Euro cadauna contro alcuni cittadini che, violando il regolamento comunale sullo smaltimento dei rifiuti, si sono resi autori di conferimenti irregolare di rifiuti.

Di queste 12 sanzioni, 1 è stata elevata per abbandono di rifiuti in via Adda, e ben 11 per lo stesso motivo nella centralissima Via Mazzini. Inoltre sono in via di identificazioni alcuni soggetti che hanno commesso le stesse infrazioni in Via Cesare Battisti e in Piazza Albino Luciani, nella frazione di San Macario.

Anche per loro scatterà la sanzione prevista. Tutte le sanzioni sono state elevate grazie all’utilizzo del sistema di Videosorveglianza che controlla le diverse zone di Ferno e della frazione.

“Ringrazio il personale della Polizia Locale – dichiara il Sindaco di Ferno Gesualdi – per l’impegno quotidiano contro questi atti di maleducazione civica. Nonostante l’esiguo numero di personale non fanno mancare la loro preziosa presenza sul territorio.

La prevista ulteriore implementazione della videosorveglianza, vuole essere una risposta sempre più incisiva nella repressione del degrado che cittadini poco avvezzi all’educazione, quotidianamente causano nelle vie cittadine.”