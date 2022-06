Addio al professor Santagata, docente dell’Istituto ITC Zappa di Saronno

Il professor Giorgio Santagata, insegnante di Economia Aziendale in servizio presso la scuola ITC Zappa di Saronno non ce l’ha fatta. Vittima di un malore lo scorso lunedì 27 giugno nei pressi del sottopasso di via I Maggio, è deceduto nella giornata di martedì 28 giugno.

«È una notizia che ci sconvolge tutti. È mancato un docente appassionato del suo lavoro e attento ai suoi alunni e una persona che ricorderemo anche per la sua correttezza e gentilezza. Il Dirigente scolastico e tutto il personale della scuola è vicino alla famiglia nel lutto», scrive la dirigenza della scuola, unendosi alla commozione degli studenti, dei famigliari, di amici e conoscenti.

Santagata, 50enne, residente a Tradate e originario di Foggia, insegnava Economia aziendale ed era molto amato dai ragazzi e rispettato dai colleghi per la sua professionalità e per la capacità di coinvolgere gli studenti di ogni età.