All’asta quattro immobili del comune di Varese

Il Comune di Varese mette all’asta quattro immobili. Si tratta di tre appartamenti in via Val Pusteria, nel quartiere di San Fermo: il primo alloggio, con annesso box singolo, ha un importo a base d’asta di circa 94 mila euro; il secondo immobile, fornito di box doppio, ha un importo di circa 102 mila euro; l’ultimo alloggio in questa zona è invece senza box e ha un importo a base d’asta di 86 mila euro. Infine è alienata un’area in via Staurenghi, adiacente al parcheggio del Sempione, per importo di circa 19 mila euro.

Durante il periodo di pubblicazione del bando, per le persone interessate sarà possibile svolgere il sopralluogo, con la presenza di almeno un tecnico comunale. Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che posseggano la capacità di impegnarsi per contratto. Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, compresi eventuali oneri attivi e passivi, servitù continue e discontinue.

Le offerte dovranno pervenire entro il termine del 25 luglio alle ore 12.00 al Comune di Varese, Area I “Competitività e semplificazione per il cittadino e le imprese” Sezione Centrale unica di committenza Attività “Appalti e Contratti”, in via Sacco 5, a mezzo servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano. Non saranno ammesse offerte inviate via telefax, telex, mail o pec.