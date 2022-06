All’Oasi Zegna il concerto di Emiliano Toso ci “risintonizza” con l’Universo

Tornano le note di Emiliano Toso, biologo e musicista compositore, nella splendida cornice dell’Oasi Zegna. L’appuntamento di sabato 18 giugno 2022 alle ore 17 è un’ulteriore occasione per visitare questo luogo immerso nella natura, a poco più di un’ora d’auto da Milano, da Varese e dal Lago Maggiore.

Sarà un concerto esperienziale con pianoforte accordato a 432 Hertz, la stessa frequenza del corpo umano e della Terra. La location, Cascina Caruccia, è un meraviglioso luogo di calma e colore immerso nella natura, un posto magico in cui lasciarsi andare a questa magica melodia.

All’Oasi Zegna questo incredibile musicista porta il suo nuovo album, L’Albero della Musica, nato dopo tre anni di studio e di prestigiose collaborazioni in numerosi ospedali e centri di ricerca. Un prezioso cofanetto contenente oltre due ore di nuovi brani Translational Music suonati al pianoforte.

“Quando è stata l’ultima volta che hai sentito di Essere Natura, in ogni cellula del tuo corpo? – sottolinea l’artista -. Quando hai percepito di essere un ponte che mette in connessione il cielo con la terra e che vibra alla stessa frequenza dell’Universo?”. Sabato 18 giugno potrete provare questa esperienza.

Cosa portare – Sono consigliati una coperta o un cuscino per godere appieno della musica e della natura. Ingresso – I biglietti (20 euro, gratis sotto i 12 anni) si comprano a questo link

Non verranno inviati ticket, basta presentarsi all’entrata della Caruccia con la conferma d’ordine stampata. In occasione dell’evento, inoltre, sabato 18 giugno dalle ore 15 alle 17 sarà visitabile Casa Zegna, con la mostra permanente “From Sheep to Shop” e la mostra temporanea di Emilio Vavarella “L’altra forma delle cose (AAS47692 / Picea abies)”. La mostra, che ruota intorno al DNA dell’abete rosso, indaga il rapporto tra arte, tessitura, genetica e memoria vegetale in un progetto unico dedicato all’Oasi Zegna.

Nel giardino di Casa Zegna la musica di Emiliano Toso accoglie i visitatori con la composizione “Dialogo con l’abete centenario dell’Oasi Zegna attraverso la musica a 432Hz”: una melodia che scaturisce dall’incontro poetico dell’anima di Emiliano con un abete.

