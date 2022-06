Amici e felicità da scoprire in due libri per bambini

La fine della scuola introduce al periodo delle vacanze estive: un tempo più disteso in cui coltivare benessere. Per conoscersi meglio o concentrarsi sulle cose che ci rendono felici, con l’aiuto di un paio di ottimi libri.

51 cose da fare per essere felici

Cari lettori, quando ho visto la copertina di “51 cose da fare per essere felici” non ho avuto dubbi: ho afferrato l’albo illustrato e l’ho letto tutto.

Scritto da Francesca Ceci e pubblicato da Gribaudo questo libro è una ventata di aria fresca.

Abbracciare un cane (fattibile), partecipare una caccia al tesoro (perché no?), avere un amico immaginario (va bene), uscire di notte a vedere le lucciole.

Impariamo noi per primi a gioire delle piccole cose della vita e proponiamo le stesse esperienze ai nostri piccoli!

Un libro per tutti, da sfogliare nei momenti no, quando ci sentiamo giù di morale.

51 cose da fare per essere felici

di Francesca Ceci

Gribaudo editore – € 12,90

Questo è un gatto, piccola enciclopedia per gli amanti dei mici

Il secondo titolo che vi propongo è perfetto per gli amanti dei nostri amici felini!

“Questo è un gatto, piccola enciclopedia per gli amanti dei mici” di Paulina Wierzba edito per De Agostini Libri. Indicazioni storiche della preistoria felina, il gatto selvatico del deserto, il leone, la pantera fino ai gatti domestici e poi un cenno sull’anatomia felina, sul modo che hanno di comunicare fino alle personalità.

Alla fine non manca nemmeno un quiz per conoscere quale tipo di gatto siamo… Io, per esempio, sono un Siamese!