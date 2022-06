Ausiliarie di nidi e materne di Busto Arsizio senza stipendio da mesi, Farioli: “Il Comune tuteli chi lavora”

La vicenda delle lavoratrici Eurotrend, cooperativa che lavora per i servizi educativi del Comune di Busto Arsizio in fallimento, è al centro di un’interrogazione in commissionedel consigliere capogruppo di Popolo, Riforme e Libertà Gigi Farioli.

Il consigliere interpella sindaco e giunta per sapere quali azioni l’Amministrazione abbia intrapreso o intenda assumere per superare «il grave disagio causato ai dipendenti e collaboratori della Cooperativa Eurotrend , che, secondo quanto risulta al sottoscritto, pur avendo regolarmente prestato servizio in qualità di educatori nel delicato supporto alle fragilità, non hanno a tutt’oggi ricevuto quanto loro dovuto sia per quanto concerne i servizi prestati nel mese di maggio sia in relazione alla tredicesima del 2021».

Farioli chiede inoltre se l’Amministrazione, che risulta aver correttamente provveduto, stante la grave crisi di Eurotrend, a risolvere il contratto affidandone la gestione ad altra azienda, abbia eventualmente trattenuto spettanze a tutela delle maestranze e se , alla luce anche della delicatezza dei servizi a tali collaboratori assegnati ed essendo ormai prossima l’ ultima scadenza per il mese di maggio non intenda sostituirsi alla stessa Eurotrend similmente a quanto risulta sperimentato da altri committenti od eventualmente come intenda adoperarsi per attenuare le certamente gravi situazioni economiche in cui, pur avendo sempre garantito i servizi, educatrici e ausiliari hanno finito col trovarsi in un momento già particolarmente delicato di per sè».