Al mercato di Varese c’è un’assenza giustificata: “Bancarella chiusa causa matrimonio”

Al mercato di Varese di oggi, giovedì 30 giugno, manca una delle bancarelle alimentari storiche, una di quelle che hanno la licenza da diverse generazioni: quella degli antichi sapori di Max & Leti, una “salumeria su ruote” che vende salumi, formaggi e prelibatezze regionali da decenni e non ha mai mancato i tre appuntamenti del mercato il lunedì, giovedì e sabato.

Avevano però un bel motivo per “essere assenti”: la loro figlia Giulia si è sposata con il “suo” Christian. Entrambi sono già noti ai clienti della bancarella, perchè stanno dando una mano ai genitori: Giulia fa anche parte del team “Cafè21” che gestisce, con un progetto solidale, il bar del comune di Varese e la mensa della Croce Rossa in via Dunant.

Il matrimonio, in realtà, si è svolto ieri, 29 giugno 2022, alla Cascina Diodona di Malnate: ma oggi la famiglia si è data un giorno per riprendersi dall’emozione, con tanti auguri per una lunga e felice vita.