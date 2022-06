A Besnate lo spettacolo per bambini “Il Paese dei Giocattoli”

Il compleanno di Michele, il papà di Aurora si avvicina; la bimba vorrebbe tanto festeggiare, addobbare la casa, decorare con palloncini e festoni per rendere questa giornata speciale ma a lui, il compleanno, non piace particolarmente. Però, quest’anno, qualcosa cambierà. Grazie all’incontro con il mister Picc, un vecchio giocattolo senza memoria ritrovato in cantina, la piccola Aurora viaggerà nel Paese Dei Giocattoli per ritrovare il passato del suo nuovo amico. Si imbatterà per caso, o forse no, anche nei ricordi del padre, riportando infine la magia dell’immaginazione e della fantasia nel cuore del papà.

L’evento è organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Besnate

Spettacolo per famiglie

12 giugno ore 17.00

Presso Cortile Via Fontana a Besnate

INGRESSO GRATUITO

Testo e Regia: Marta Annoni

Interpreti: Marta Annoni, Alberto Soncini, Carlo Tognola