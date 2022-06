In centro a Brebbia arrivano i carabinieri per una lite nella notte

Due uomini di 23 e 39 anni sono finiti all’ospedale per una violenta lite avvenuta a Brebbia attorno alle 2 di lunedì. Dalle prime informazioni i due si sono azzuffati in strada lungo la provinciale non lontano da un esercizio pubblico.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo radiomobile e i colleghi di Besozzo, oltre a due mezzi di soccorso cui si è aggiunto anche l’elisoccorso proveniente dall’ospedale Sant’Anna di Como.

I feriti sono stati trasportati in codice verde a Cittiglio e in codice giallo a Varese. La ricostruzione dell’accaduto al vaglio dei carabinieri.