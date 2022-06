Due giorni dedicati alla bici a Cittiglio tra raduni, gimkana e teatro

Tutto pronto a Cittiglio per la due giorni tutta dedicata al ciclismo tra sabato 11 e domenica 12 giugno. Nel paese natale di Alfredo Binda, tre volte campione del mondo e cinque volte maglia rosa, andrà infatti in scena una serie di eventi legati al pedale con una numerosa compagine di organizzatori a fare da traino.

Si comincia sabato mattina con la pedalata del Panathlon aperta a tutti: il percorso prevede 50 chilometri con partenza libera tra le 9 e le 9,30 e la manifestazione è valida anche come 2° raduno nazionale ciclistico panathletico. Per informazioni è attivo il numero 349 5458658 (Albino Rossetti).

Alle ore 11 nello spazio del FeSTIamo Park, l’area feste accanto alla stazione, saranno aperti gli stand espositivi e sarà possibile effettuare visite guidate in mountain bike e prove di e-bike (per informazioni: 329 2981382).

Sabato pomeriggio alle 14 inizierà la Bicipanathlon Gimkana per bambini dai 7 ai 12 anni. Alla stessa ora è prevista l’apertura del Museo Alfredo Binda mentre dalle 15 ci si potrà iscrivere e ritirare il pacco gara della Varese van Vlaanderen della domenica.

In serata, dalle 20.30, premiazioni a cura del Comune di Cittiglio seguite dalle 21 dallo spettacolo teatrale “Una vita a pedali” a ingresso libero.

Domenica 12 è invece la giornata della Varese van Vlaanderen, manifestazione nata qualche anno fa e sempre più consolidata tra gli appassionati. Il riferimento chiaro è al Giro delle Fiandre dei professionisti (Ronde van Vlaanderen) ma in questo caso si tratta di una randonnèe, ovvero di una pedalata non agonistica con orario di partenza a scelta tra le 7,30 e le 9. I partecipanti possono scegliere tra tre diversi percorsi di 68, 96 e 130 chilometri, tutti caratterizzati dai “muri”, salite ripide in “stile fiammingo” presenti anche sul nostro territorio. Al termine è previsto, per chi lo desidera, il “Pranzo del ciclista” all’hotel ristorante La Bussola al prezzo di 10 euro. Tutte le informazioni sono a disposizione sul sito www.varesevanvlaanderen.it.

Folto, come detto, il gruppo degli organizzatori sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana e con la cabina di regia del Comune di Cittiglio. Con essi ci sono Ciclovarese, Società Ciclistica Orinese, Panathlon International Club Varese, Gruppo Sportivo Contini, Fondazione Michele Scarponi, MTB Varese e Ecateatro.