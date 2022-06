Due giorni di esercitazioni per la squadra lombarda di soccorso in forra

Un altro importante appuntamento formativo per la squadra regionale lombarda di soccorso in forra. Nel campo slalom di Valstagna di Valbrenta, in provincia di Vicenza, il 17 e 18 giugno otto soccorritori provenienti dalle diverse delegazioni lombarde, seguiti da due istruttori, uno nazionale e uno regionale, hanno partecipato al modulo formativo “Acque vive – gestione del rischio acquatico”.

Il programma è cominciato dall’acquisizione di nozioni di idrologia, di prevenzione dei rischi, di gestione individuale e di squadra in ambito fluviale. Nozioni poi messe in pratica direttamente sul campo, con diverse esercitazioni e prove di acquaticità, tra cui l’attraversamento dell’alveo in acque basse (con acqua corrente), la zip-line, il soccorso a uomo imbragato, il doppio imbrago.

Si tratta di situazioni che potrebbero capitare durante interventi reali di protezione civile, che prevedono l’impiego specifico della squadra forra. Sono anche attività propedeutiche alla progressione e al soccorso in forra e canyoning, in itinerari particolarmente acquatici. L’obiettivo del corso è stato quello di offrire anche una maggiore conoscenza e consapevolezza sulla pianificazione e la prevenzione dei rischi nel particolare ambiente della forra.