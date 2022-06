Due giovani conferme per i Mastini Varese

Nella rosa dei Mastini Varese impegnati nel prossimo campionato IHL ci sarà posto anche per due giovani che già nella scorsa stagione erano sul ghiaccio in giallonero. Si tratta del portiere Leonardo Mordenti e dell’attaccante Sebastian Allevato.

Allevato, 23 anni, è figlio di un ex goalie giallonero (Marco), è a Varese dal gennaio 2021 e nell’ultimo torneo è stato schierato anche in difesa perché la sua versatilità in pista gli permette di ricoprire in caso di necessità anche ruoli arretrati.

Nel frattempo ha ottenuto il passaporto italiano (oltre a quello finlandese) e quindi potrà andare regolarmente a referto a prescindere dalla presenza di altri stranieri. Per lui, cresciuto nei campionati giovanili svizzeri, 19 presenze complessive e due assist nella passata IHL, numeri che dovranno crescere secondo le previsioni della società.

Leo Mordenti invece è nato e cresciuto a Varese, ha compiuto i 18 anni e nella “girandola” di portieri dello scorso anno ha svolto il suo compito di backup principalmente per gli allenamenti. La sua costanza è stata premiata con l’esordio in IHL e quattro presenze sul ghiaccio con una percentuale di parate vicina al 94%.