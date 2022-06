Finisce la scuola a Gallarate. E un grazie va ai nonni-vigili

Roberto a Cascinetta, Alberto (e il suo cagnolino Sky) a Sciarè, Sandro a Cajello. Sono alcuni dei nonni-vigili in servizio a Gallarate: anche quest’anno hanno vigilato – appunto – davanti alle scuole cittadine di Gallarate.

A raccontarlo, con foto e mini-storie, ci ha pensato “ Emanuele Mulazzani, uno degli amministratori del gruppo social “Gallarate è…”, che ha postato le foto nell’arco di tre mesi e mezzo.

«Ho iniziato alla fine di febbraio e ho toccato le scuole di tutti i quartieri, centro compreso» racconta Mulazzani, «anche se in qualche foto sono stato aiutato da amici dei comitati genitori».

A inverno ancora in corso Silvano viene ritratto davanti alle medie di Cedrate con la sua sciarpa del Milan, Enza ben protetta dal freddo ad Arnate.

È ancora Danilo che ha tenuto a precisare che «non è nonno, ma vigile sì», davanti alle scuole di via Gulli a Crenna.

Alcuni di loro fanno anche un doppio turno, come Vincenzo che presta la sua opera a Madonna in Campagna ma anche davanti alla scuola paritaria Sacro Cuore in centro.

Un piccolo progetto per dire grazie a chi si occupa della sicurezza dei ragazzi gallaratesi.