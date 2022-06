Gadda (Iv): “Per i centri estivi 58 milioni dal governo”

«Riparte, per il terzo anno consecutivo, la misura fortemente voluta dalla ministra Bonetti per il finanziamento dei centri estivi per una cifra nazionale complessiva di 58 milioni di euro». Lo ha detto la deputata varesina Maria Chiara Gadda, componente della segreteria nazionale e coordinatrice regionale lombarda di Italia Viva.

«Una bella notizia, che sono certa darà modo a comuni e terzo settore di attivare progetti utili per ragazzi e famiglie. Un grazie particolare alla ministra Elena Bonetti che ha saputo trovare queste risorse nelle competenze proprie del suo ministero, per una misura che ha già dimostrato di essere stata apprezzata ed efficace proprio nei mesi più duri della pandemia e della ripartenza. Spero che il governo in futuro possa identificare risorse strutturali per questo capitolo, perché va nella direzione giusta di consentire ai genitori di conciliare famiglia e lavoro offrendo un servizio di prossimità, e per i ragazzi di accedere a progetti di socialità, educazione non formale e gioco così importanti per lo sviluppo di competenze personali e relazionali. Oggi ne abbiamo bisogno più che mai» – conclude