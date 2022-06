Giornate calde e afose con temperature in aumento

Gran caldo in arrivo. Le previsioni del Centro geofisico prealpino mostrano l’alta pressione africana che si estende stabilmente sull’Italia per tutta la settimana. Poche nuvole rientrano oggi da Est sospinte da una perturbazione che si allontana verso i Balcani. Avremo bel tempo con temperature oltre le medie stagionali e in ulteriore rialzo da giovedì.

Saranno giornate di gran caldo e forte insolazione che favoriscono anche smog fotochimico e aumento dell’inquinante ozono al suolo. La giornata di oggi vedrà cielo soleggiato, clima caldo un po’ afoso sulla pianura padana. Nuvole irregolari qua e la al mattino sulla pianura e annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sui rilievi ma probabilmente asciutto.

Mercoledì soleggiato, caldo e afoso. Annuvolamenti cumuliformi pomeridiani sono previsti sui rilievi con qualche temporale di calore su Alpi e Prealpi. In pianura probabilmente asciutto. Temperature stazionarie o in leggero rialzo.

Giovedì ancora soleggiato e più caldo con clima afoso sulla pianura. Sviluppo di nuvolosità cumuliforme diurna sui rilievi ma asciutto o solo debole rischio di un temporale di calore sui monti tra Iseo e Garda.