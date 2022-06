Idee per escursioni in barca sui laghi d’Italia

Con l’estate che si avvicina a passo deciso, è ormai d’obbligo pensare a nuovi modi per rilassarsi, preferibilmente fuori città, al fresco e senza pensieri di nessun tipo. Movida, arte, spiagge assolate per alcuni sono la scelta ideale, ma chi ha detto che un giro in barca su uno dei tanti laghi di cui è ricca l’Italia non possa rivelarsi un’opzione altrettanto valida? Lasciare le proprie preoccupazioni a riva e perdersi in specchi d’acqua che virano dal turchese allo smeraldo sono due condizioni necessarie per delle escursioni indimenticabili.

Lago Maggiore

A Nord, a metà tra Italia e Svizzera, si snoda il Lago Maggiore, ideale per delle escursioni divertenti, grazie a tutte le attrazioni e agli stabilimenti presenti sulle sue rive. Si tratta del lago più grande della zona prealpina, ma è secondo per estensione rispetto al lago di Garda. Chi noleggia una barca sul Lago Maggiore potrà approfittare della bellezza del lago addentrandosi tra le sue acque, insieme ad amici e turisti a bordo di pedalò e canoe disponibili in zona. Percorsi ciclabili e sentieri che si snodano intorno allo specchio del lago, da godere in compagnia o in solitudine completano il quadro dei possibili intrattenimenti della zona.

Lago di Garda

Il lago di Garda è il lago più grande d’Italia: le sue rive toccano ben tre regioni d’Italia, ossia Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Tuttavia, la sua estensione è soltanto uno dei pregi di questo lago, che si distingue per la grande offerta di stabilimenti che permettono di dedicarsi agli sport acquatici più in voga. Da una parte, chi noleggia una barca sul lago di Garda può facilmente muoversi tra le diverse regioni, facendo leva ad esempio da Riva del Garda verso Limone sul Garda. Dall’altra, senza allontanarsi troppo dalla riva, è possibile dedicarsi a windsurf e kitesurf, sci nautico e wakeboard.

Lago di Como

Quando si parla del lago di Como, non si può che rievocare Manzoni. Eppure, questo lago non vive delle sole citazioni legate all’incipit dei Promessi Sposi, ma anche di grandi attrazioni che rendono le sue rive ricche agli occhi di turisti vicini e lontani. Nelle acque più vicine a Lecco e Como è possibile praticare vela, mentre altri punti del lago offrono lezioni di kayak e canoa. Il tutto, inoltre, è circondato da sentieri in cui dedicarsi al trekking o al ciclismo, nel caso in cui si desideri allontanarsi momentaneamente dalla riva. In alternativa, è possibile visitare anche i pittoreschi paesini a ridosso dell’acqua, in paesaggi che richiamano il fascino prealpino da un lato e quello più tipicamente mediterraneo dall’altro.

Lago Trasimeno

Nel cuore dell’Italia, in Umbria, si snoda infine il Lago Trasimeno. Molto ampio e poco profondo, questo specchio d’acqua si presenta ideale per praticare kayak e vela, senza trascurare tuttavia tutti gli altri sport acquatici di punta. È possibile visitare le tre isole del Lago Trasimeno muovendosi in barca, in un’escursione piacevole e rilassante, o costeggiare le sue rive muovendosi in bicicletta, lungo una pista ciclabile di oltre 70 km. In alternativa, la via del Trasimeno è un percorso di 160 km ideale per il trekking e tenersi in forma, facendo sosta nei borghi e ammirando i resti di castelli di cui è ricca la zona.

D’estate non si vive solo di mare: nei giorni più caldi, quando il desiderio di staccare la spina è più forte, un’escursione su uno dei più bei laghi d’Italia è l’esperienza ideale.