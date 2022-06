Incendio nei boschi di Somma Lombardo, sul posto i Vigili del Fuoco

Una colonna di fumo, l’allarme e l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. A Somma Lombardo, in zona Maddalena, un incendio ha interessato una zona boschiva. La zona è quella della Maddalena, vicino ad un centro ippico.

Sul posto, dalle 7 di questa mattina (mercoledì 15 giugno), sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, i soccorsi sono partiti da Somma Lombardo, Varese e Tradate, oltre ai volontari della Protezione Civile.

Le fiamme, per cause ancora da stabilire, sono divampate in una zona di sottobosco, difficilmente raggiungibile con grossi mezzi: per questo motivo le squadre sono intervenute con delle campagnole con dei moduli. Intorno alle 9 e 30 è iniziata la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.

