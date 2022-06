Incidente in via Gasparotto a Varese, ferita una motociclista

Una motociclista è rimasta ferita intorno alle 8,20 di questa mattina a Varese in seguito a un incidente che la ha coinvolta insieme a un’autovettura. Lo scontro è avvenuto in via Gasparotto, la strada che collega il capoluogo con Gazzada Schianno e Azzate e con uno degli ingressi in A8.

Secondo le prime informazioni la donna, che si trovava in sella a uno scooter, ha 53 anni ed è stata trasportata al vicino Ospedale di Circolo in codice giallo: le sue condizioni quindi sono serie ma non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute una ambulanza e un’automedica per soccorrere il motociclista, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Varese. L’arteria è una di quelle che immette a Varese, si trova nei pressi della nuova Esselunga ed è molto percorsa in questo orario. Il traffico però risulta abbastanza scorrevole.

Articolo aggiornato alle 9,00