Dalla Siria all’Ucraina, a Jerago gli scatti di Ibrahim Malla raccontano drammi, speranza e umanità

S’intitola “Umanità oltre i confini” la mostra fotografica curata da Ibrahim Malla, ambasciatore della Croce Rossa Internazionale, in programma a Jerago con Orago da oggi, 1 giugno, fino all’11 giugno.

Alla mostra saranno esposte foto scattate ai confini della Siria e dell’Ucraina, immagini dai campi profughi. Foto toccanti ma adatte anche a un pubblico di bambini: lo scopo principale è mostrare il volto umano e dare un segnale di speranza. “Immagini di speranza dai territori martoriati di Siria ed Ucraina” è infatti il titolo della mostra allestita in biblioteca la mostra Jerago con Orago (promuovono l’Assessorato alla Cultura e la biblioteca civica).

L’inaugurazione si terrà mercoledì 1° giugno 2022 alle ore 18:00 alla biblioteca comunale di Jerago con Orago, alla presenza dell’autore, fotografo ambasciatore della Croce Rossa Italiana, che ha lavorato in questi anni per la crisi in Siria come delegato internazionale per gli audio-visivi della Federazione Internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ma anche in Yemen, Iraq, Libano, Giordania, Turchia, Tunisia e Croazia.

La mostra si pone all’interno della seconda edizione del festival letterario diffuso “Mulini Letterari” promosso dal Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini.

«Dopo aver raccolto la testimonianza del dott. Toni Capuozzo sull’Afghanistan e di Salvatore Attanasio, padre del nostro ambasciatore assassinato in Congo lo scorso anno, abbiamo ritenuto importante continuare a raccontare l’attualità» ha detto Maria Giovanna Buzzetti, assessore alla Cultura del comune di Jerago con Orago.

«La fotografia autentica forma d’arte – prosegue Buzzetti – ma oggi più che mai strumento per raccontare la realtà, eventi o frammenti di storia. Fotografare è anche giornalismo: cercare, capire e testimoniare. In un momento storico come quello che stiamo vivendo le immagini possono raccontare la fuga dai conflitti, dalle ingiustizie, la paura, ma anche la speranza. Ci tengo, inoltre, a sottolineare come questa iniziativa, come quella sull’Afghanistan, sia stata pensata e realizzata in collaborazione con la Scuola secondaria N. Casula di Jerago», anche attraverso una serie di incontri preparatori.

«Un regalo vero che vogliamo fare alla nostra comunità», ha detto il sindaco di Jerago con Orago, Emilio Aliverti.

La mostra sarà accessibile dall’1 all’11 giugno, nei seguenti orari lun. 18.00-20.00, marmer-ven 15.00-18.00 e sab 9.30-12.30 e 15.00-18.30.

Anche oltre l’11 giugno il progetto non finisce: nel fine settimana del 17- 19 giungo 2022, a Jerago con Orago, Ibrahim Malla terrà un corso di fotografia in inglese. Il corso sarà strutturato in due lezioni teorico/pratiche da tre ore, il venerdì e il sabato, mentre domenica 19 giugno è prevista un’uscita didattica sul territorio per applicare quanto appreso durante gli incontri precedenti.