La fanfara dei bersaglieri di Lonate si prepara al 55esimo compleanno

Cinquantacinque anni vissuti di corsa. E suonando.

È il traguardo che taglia quest’estate la Fanfara bersaglieri “Tramonti – Crosta” di Lonate Pozzolo, che il 10 luglio festeggia questo nuovo compleanno, nel segno della fedeltà a una tradizione – quella dei fanti piumati – e dell’apertura al futuro – con un costante rinnovamento delle proprie fila (foto: esibizione del 2 giugno a Lonate).

Giovanissimi e meno giovani dialogano, crescono e si confrontano in quelle musiche con le piume che, da sempre,

danno una benefica scossa all’animo di chi le ascolta. Italiani e no. Dal suo esordio nel 1967, allora capo fanfara il Maestro Carlo Cortellezzi, dopo alcuni anni la “Tramonti – Crosta” è già sullo scenario internazionale per l’anniversario del San Bernardino, alla Coppa europea “Twirling” e a Ginevra nel 1978.

Ma il suo repertorio di brani bersagliereschi, operistici e popolari generano interminabili scrosci di appalusi nelle metropoli del mondo, dalla Francia alla Svizzera, Germania, Regno Unito, Belgio, Svezia, Russia, Giappone, Stati Uniti… oltre ai Raduni Nazionali del Corpo di Lamarmora, ogni anno lungo lo Stivale.

Via via nuovi bersaglieri anche giovani, così come giovanissimi simpatizzanti si uniscono alla sua corsa scandita dagli ottoni con i maestri che si sono succeduti: Davide Roncolato e l’attuale bersagliere Tiziano Giaretta.

Quella della fanfara “Tramonti – Crosta” è una epopea cremisi che continua, cresce, si amplifica, trasmette valori, senso della Storia, cultura, italianità, impegno e cameratismo fra, e ben oltre, i suoi “ragazzi con le

piume”.

Certo, negli ultimi anni si è ridotta la partecipazione agli eventi internazionali, a causa del Covid, ma le “fiamme cremisi” di Lonate hanno continuato ad essere presenti ai raduni bersagliereschi (come a Matera e più recentemente a Monza) e agli eventi civili, come ad esempio le celebrazioni del 2 giugno a Cavaria con Premezzo e nella stessa Lonate.