Lavori in via Matteotti a Malnate, per i residenti arrivano dei parcheggi riservati

Da lunedì 13 giugno via Matteotti, una delle arterie più trafficate e importanti di Malnate, è interessata da lavori alla rete idrica che la terranno chiusa al traffico per almeno un paio di mesi. (LEGGI QUI)

I residenti della zona hanno però richiesto al Comune di prendere dei provvedimenti per i parcheggi e le aree sosta. La discussione si era tenuta martedì 7 giugno nel corso dell’assemblea del Comitato di Quartiere.

Il Comune, dopo aver studiato il flusso della viabilità di questo periodo e ascoltato le richieste dei residenti, ha riservato dei parcheggi nelle aree limitrofe e autorizzerà l’utilizzo di zone a disco orario senza obbligo di esposizione dell’ora di arrivo per i residenti delle vie Matteotti e S.Giovanni Bosco e anche dei residenti di Via Trieste, S.Giuseppe e Via Verdi che NON dispongono di box o posto auto privato o condominiale.

A seguito di un’attenta valutazione – si legge nelle nota del Municipio -, la giunta comunale ha deciso di deliberare quanto segue:

2) riservare ai residenti di cui al punto precedente, previa apposita ordinanza viabilistica, le aree di sosta di Via Verdi (fatta eccezione delle aree soggette a disco orario);

3) autorizzare i residenti di cui al punto 1) all’utilizzo delle aree di sosta soggette a limitazione temporale di Via Verdi, Besani e Trieste senza obbligo di esposizione del disco orario;

4) che per ogni nucleo familiare potrà essere rilasciata un’unica autorizzazione ed un unico pass utilizzabile su uno o più veicoli.

i cittadini interessati ad ottenere il pass dovranno compilare dei moduli (a questo link) e inviarli a: comune.malnate@legalmail.it

Oppure: polizialocale@comune.malnate.va.it

Per info: 0332 275252

I provvedimenti saranno in vigore dal 17 giugno. Inoltre si avvisano i pendolari che i parcheggi a loro disposizione, oltre a quelli propri della stazione, sono collocati in Via Milano, Via Novara e Via S. Francesco.