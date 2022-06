Maccagno Lake Festival 2022: riparte la stagione concertistica di Maccagno con Pino e Veddasca

Sabato 25 giugno 2022 alle ore 21:00, nella suggestiva Chiesa dedicata ai Santi Gervaso e Protaso della frazione di Graglio, parte in grande stile la quinta edizione della stagione musicale fortemente voluta dal Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, con un evento davvero unico e magico. “Mozart a lume di candela” è il titolo della serata: l’orchestra MusicArte e il suo direttore Roberto Scordia, ospiteranno il clarinettista Fausto Saredi, dell’orchestra Sinfonica di Milano ma originario proprio della Valveddasca, interpretando la Sinfonia 21 del genio austriaco, e il celeberrimo concerto per clarinetto ed orchestra, sempre di Mozart.

“Volete che vi dica qualcosa sul Concerto per clarinetto e orchestra di Mozart?” dice Fausto Saredi “. Intanto è il sogno di ogni clarinettista, ma può diventare anche un incubo perché, al di là dei passaggi virtuosistici, bisogna trasmettere i colori e gli stati d’animo che il talento di Mozart aveva creato: la gioia, la nostalgia, la tristezza, la primavera, l’autunno e l’inverno. Tutto ciò più altre mille sfumature fecero diventare nei secoli questo Concerto un punto d’arrivo per i clarinettisti, un sogno che comincia da studente fino a quando si diventa professionista. Il cuore del Concerto è un Adagio di una bellezza sublime e quando lo suoni, devi solo pensare di piangere perché il Paradiso è lì… Per tutti questi motivi e tanti altri i nostri insegnanti ci dicevano di non smettere mai di studiarlo! Solo ora, che ho avuto la fortuna di eseguirlo parecchie volte, ho capito il perché…”.

La serata sarà ancora più suggestiva dal momento che il palco sarà illuminato esclusivamente da oltre 300 candele, per ricreare l’atmosfera sognante del ‘700. “Sono entusiasta di questa nuova stagione musicale che inizia”, dice il Sindaco Fabio Passera “che ci porterà anche a Campagnano, Armio e Cadero, oltre all’abituale tappa in Auditorium. A dimostrazione che il nostro vastissimo territorio ha pari dignità nell’offerta culturale che offriamo ai nostri residenti e ai tantissimi turisti che passano le loro vacanze qui da noi. La musica è un collante eccezionale, e MusicArte è garanzia di sicuro successo”. L’ingresso è gratuito.

Info su www.musicarteclassica.it o alla mail musicarteclassica@libero.it