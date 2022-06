Malore in acqua, bimba di 4 anni rischia di annegare in un acquapark in Ticino

Una bambina di 4 anni ha rischiato di annegare a seguito di un malore accusato mentre si trovava in piscina, in un parco acquatico del Canton Ticino, in Svizzera. Lo ha reso noto la polizia cantonale. (foto di repertorio)

Il fatto è avvenuto ieri, intorno alle 19. La piccola, una bambina italiana residente in provincia di Milano, è stata trovata incosciente in acqua. Raggiunta, è stata immediatamente soccorsa dal padre e dal personale della struttura che hanno eseguito le manovre di rianimazione e allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, gli agenti della Polizia cantonale e in supporto della Polizia intercomunale del Vedeggio.

La bimba è stata trasportata in ambulanza all’ospedale. A detta dei medici la sua vita non è in pericolo.