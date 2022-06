Malore in piscina a Legnano, il 20enne è deceduto

È deceduto il 20enne che, domenica 5 giugno, aveva accusato un malore in piscina a Legnano. Il ragazzo trasportato d’urgenza all’Ospedale di Legnano non ce l’ha fatta ed è morto ieri, martedì 7 giugno.

Il giovane nuotatore, in quel tragico pomeriggio, si trovava per l’appunto nell’impianto natatorio di viale Gorizia, aperto per il nuoto libero. Poi all’improvviso è stato colto da un malore. Il 20enne è stato soccorso dai presenti. Sul posto sono poi intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Legnano e il personale dell’automedica in sede all’Ospedale cittadino. Sin dai primi istanti le sue condizioni erano apparse gravi.