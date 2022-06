Masterplan Malpensa, il Pd: “Ora continui la collaborazione per uno sviluppo sostenibile”

Un punto di partenza, a cui deve seguire uno sviluppo sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che sociale. Il senatore Alessandro Alfieri e il consigliere regionale Samuele Astuti, entrambi Pd, commentano così l’accordo Regione-Sea-Comuni sul masterplan di Malpensa, sottoscritto oggi.

«Si tratta – affermano- di un punto di partenza, frutto di un lungo lavoro di confronto tra Regione, amministrazioni locali e Sea che, come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo seguito passo dopo passo con grande attenzione, anche con un confronto costante con il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria e quello di Lonate Pozzolo Nadia Rosa. Come Partito democratico siamo per lo sviluppo sostenibile di Malpensa, sia dal punto di vista ambientale che sociale» (nella foto: Alfieri e Astuti con gli amministratori di Somma).

«Per questo sappiamo che ora servirà la massima attenzione per creare nuova occupazione di qualità, evitando forme di precariato e contratti al ribasso. Per quanto riguarda il tema ambientale sarà necessario porre la massima attenzione affinchè le infrastrutture e le compensazioni ambientali decise con i territori siano realizzate. Questo perché è innegabile che Malpensa è un’infrastruttura strategica, che genera sviluppo e occupazione ma è altrettanto evidente che ha un pesante impatto sul territorio. La stessa proficua collaborazione usata nella stesura del masterplan dovrà essere attuata nelle fasi successive del lavoro e dovrà coinvolgere anche coloro che hanno espresso preoccupazione e perplessità».