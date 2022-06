Montello campione del basket Uisp: Besozzo battuto di un punto

La vittoria del Montello Young segna la fine del campionato della First League (il torneo senior, fiore all’occhiello della Uisp Varese). La finale è stata disputata a Daverio, davanti a una platea che ha gremito gli spalti della palestra. Si calcola che, durante le 6 finali, poco meno di 1.500 persone si siano presentate a turno a tifare le proprie squadre. Grande pubblico e grande tifo assordante: vittoria finale (contro ogni pronostico) per i montelliani di Vagaggini, contro i Besozzo Horses (squadra infarcita di ex giocatori di serie B e C) di un solo punto: 63-62 il risultato finale.

Dopo la partita, è stata consegnata una targa di ringraziamento da parte delle 132 società iscritte al campionato a Renato Vagaggini, che da 15 anni organizza il campionato Uisp di Basket. Vagaggini è il padre di una manifestazione sportiva che in ogni edizione riscuote sempre più successo. Partito con otto squadre, il campionato adesso ne conta ben 132, divise tra le province di Varese, Como, Milano, Novara e Verbania, per un totale di oltre 3 mila tesserati, e 1.500 partite annuali, ed è una delle punte di diamante della Uisp per partecipazione e successo di pubblico.

Tra le altre cose, il Montello ha vinto il campionato per ben cinque volte, conquistando la vittoria finale anche in quattro campionati Regionali ed uno Nazionale Uisp.

Ecco quindi tutti i vincitori del campionato divisi nelle diverse categorie. Gli Union Castelletto Ticino hanno trionfato negli under 13. I Leoni Samarate tra gli under 14. La Fulgor Omegna per gli under 15. Il Basket School Sesto Calende nel torneo per gli Under 16. I Draghi Gorla per gli Under 17.

Adesso, per il Montello Young, ci saranno le finali nazionali, che si disputeranno tra il 16 e il 19 giugno a Rimini. In bocca al lupo, Varese vi seguirà con il fiato sospeso.