È morto Leonardo Del Vecchio patron di Luxottica

Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, è morto lunedì mattina all’età di 87 anni. Del Vecchio ha creato la più grande holding produttrice e venditrice mondiale di occhiali e lenti con 80.000 dipendenti e oltre 9.000 negozi.

A Milano ha completato corsi professionali con il conseguimento del diploma di incisore. A vent’anni è direttore tecnico di un’azienda di produzione di medaglie e decorazioni, dopo tre anni inizia in proprio a Milano un’attività per la produzione di stampi per l’occhialeria. Nel 1961 ad Agordo (BL) dà vita al primo impianto della Luxottica occhialeria che da iniziali 14 dipendenti si sviluppa in pochi anni come holding multinazionale. Dal 1979 è presidente della Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli da Occhialeria.