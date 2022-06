Motociclista grave dopo un incidente nella notte a Busto Arsizio

Sirene nella notte in viale Malpensa a Busto Arsizio per un incidente stradale. Un motociclista di 28 anni è finito a terra per uno scontro con un’auto.

Era da poco passata l’una di sabato quando nella zona di ingresso alla strada statale 336 sono arrivate le ambulanze inviate dal 118 e la polizia stradale di Busto Arsizio per soccorrere il centauro.

L’uomo è stato immobilizzato e spostato su di un piano rigido e con una tavola stonale trasportato al pronto soccorso di Legnano. I medici dell’automedica hanno immobilizzato il paziente e disposto il ricovero in codice rosso: il ferito è arrivato in pronto soccorso circa un’ora dopo l’incidente, attorno alle 2.15.

In corso i rilievi per ricostruire con precisione l’accaduto (immagine di repertorio).