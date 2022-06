Omaggio a Zawinul, burlesque e gospel in arrivo a JazzAscona

La 38esima edizione di JazzAscona effettua martedì 28 giugno il giro di boa con un programma intenso e ben 35 appuntamenti essenzialmente concentrati dalle 16.00 in poi.

Il concerto più atteso del giorno (alle 22 allo stage New Orleans) è sicuramento l’omaggio a Joe Zawinul e alla musica dei Weather Report tributato dall’acclamato tastierista Scott Kinsey. Maestro indiscusso delle tastiere, improvvisatore di classe mondiale e anche acclamato produttore, Kinsey è stato un pupillo di Zawinul e ha a lungo collaborato col leggendario musicista viennese. Oltre ai successi di Zawinul come “Birdland” o “Mercy Mercy”, la scaletta del concerto prevede canzoni del repertorio dei Weather Report e dei Zawinul Syndicate.

In serata, sul lungolago, vi consigliamo la straordinaria cantante della New Orleans Jazz Orchestra Nayo Jones (effetto wow garantito, alle 20.45 alla biblioteca con una band ad hoc costruitale attorno), alle 21.15 la cantante Eileina Dennis, già vocalist di Zucchero, con il Mauro Pesanti Trio (ore 21.15 alla chiesa), e alle 23.30, l’ultima esibizione al festival degli AfroBlues Project con la coinvolgente voce del cantante locarnese Omar Gueye.

La giornata di mercoledì 28, festiva in Ticino, inizierà oggi sotto il segno della seduzione con un curioso workshop dell’artista di New Orleans Trixie Minx, che a dalle 16.30 alle 17.30, nell’aula magna del Papio, vi svelerà le tecniche classiche, i movimenti fondamentali e l’importanza del ritmo e della musica nel burlesque. Le lezioni di Trixie (sabato 2 luglio, alle 16.30, la seconda) non includono striptease, ma sono incentrate sulla danza e il movimento e possono essere frequentate da chiunque, indipendentemente dal sesso. Vestitevi comodi, presentatevi sul posto e divertitevi!

Sempre mercoledì, momento da non perdere, alle 17.30, nell’attigua chiesa del Collegio Papio, il tradizionale concerto gospel di San Pietro e Paolo con tutti i migliori musicisti di New Orleans e le formidabili Erica Falls, Nayo Jones, Gabrielle Cavassa, Eileina Dennis.

In serata, alle 22, segnaliamo il concerto e la consegna del Premio del pubblico AET Award all’energico sassofonista di Detroit, Sax Gordon, che l’artista aveva vinto nel 2019. Se amate il sax, ma all’R&B preferite atmosfere più jazz, fate invece un salto a mezzanotte allo stage New Orleans ad ascoltare le raffinate trame musicali di Ricardo Pascal, uno dei più ricercati sassofonisti di New Orleans.

Da segnalare che il pubblico può anche quest’anno votare le proprie band preferite. Il formulario per votare e il programma completo lo trovate su www.jazzascona.ch.