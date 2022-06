A Orino la facciata della casa diventa un murale

È tempo di lavori, ponteggi dappertutto, in campagna e in città complici i vari “bonus“. E a Orino, in Valcuvia, qualcuno ha pensato di approfittare del momento per chiedere ad un amico artista di decorare la facciata.



Permessi in Comune: ok. Ponteggio: c’è. Clima per eseguire il lavoro, anche.

Risultato: il volto di una persona, col capo che si riempie di case e città, quasi a significare di arrivare fino ad un altro mondo.

L’opera è dell’artista Simone Berrini che ha realizzato il disegno e la pittura con tempera per esterni. La casa è quella dove abita Marco Moscatelli, presidente dell’associazione Valdimatt.

Il tempo per la realizzazione dell’opera è stato di alcuni giorni, tutti ripresi in “timelaps“.