Patrini Malnate in Sardegna per affrontare gli amici Thurpos

La vittoria casalinga contro i Thunder’s 5 Milano (leggi qui come è andata) ha proiettato i Patrini Malnate in testa alla classifica, ancora imbattuti dopo sei gare e con una gara ancora da recuperare.

Sabato 11 giugno (ore 10) i malnatesi saranno ospiti degli amici Thurpos in Sardegna, a Iglesias. Sul diamante però gli amici si trasformano in avversari da battere e per questo la squadra di coach Francesco Volo è concentrata per tenersi stretta la vetta della graduatoria.

Sarà una gara combattuta contro una formazione, quella sarda, che ha più volta dimostrato il suo valore e che quest’anno ha già superato i Patrini nel corso del torneo in ricordo di Guglielmo Donai a inizio stagione.

Sicuramente non mancheranno le emozioni, ma i malnatesi vogliono vincere anche questa.