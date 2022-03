Abbracci, baseball e amicizia: a Malnate la stagione dei Patrini inizia in memoria di Guglielmo Donai

È iniziato il 2022 dei Patrini che oggi – sabato 19 marzo – al campo da baseball di Malnate hanno ospitato i Thunder’s Five di Milano e i Thurpos Cagliari per il triangolare in onore di Guglielmo Donai.

Non solo baseball però: la giornata malnatese, come da pronostico, è stata l’occasione per una festa tra amici, nel segno del rispetto reciproco e dell’inclusività. Presenti anche i ragazzi dell’istituto comprensivo di Valmorea, protagonisti di un’intervista speciale alla squadra di baseball per ciechi.

In mattinata la prima gara è stata anticipata dalle foto di rito, le parole delle autorità, con l’assessore Carola Botta e la presidente onoraria Adele Patrini a inaugurare la giornata.

A vincere il trofeo sono stati i Thurpos Cagliari, ma il risultato è passato in secondo piano: oggi era importante ritrovare affinità con il diamante e riabbracciare vecchi amici. Alla parte agonistica si penserà dal 2 aprile, quando i Patrini affronteranno la prima di campionato contro la Leonessa Brescia. E in quella occasione non mancheranno le sorprese.