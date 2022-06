Primo consiglio comunale e Giunta: inizia il terzo mandato di Tibiletti a Galliate Lombardo

“Una maggioranza coesa e compatta che potrà garantire sicurezza al paese” così ha aperto il consiglio comunale Carlo Tibiletti, sindaco di Galliate Lombardo eletto nelle ultime amministrative in una lista unica “Galliate Protagonista”. E ha aggiunto: “Grazie a tutti per aver avuto fiducia in me”. Di nuovo, bisognerebbe aggiungere visto che Tibiletti è già stato sindaco per ben due volte in passato e oggi, a 72 anni, torna a sedere sulla poltrona del primo cittadino.

Qualche battuta, aria leggera per un consiglio che ha visto la partecipazione di una ventina di cittadini. Dopo la presentazione dei dieci consigliere, tutti eletti e tutti ovviamente della stessa lista, la presentazione della giunta: vicesindaco e assessore al bilancio è Carlo Rizzi, assessore ai Servizi sociali sport cultura e tempo libero Anna Agosti,”Miss preferenze” con 35 voti, la più giovane degli eletti, 26 anni già attivita in Azione a Varese.

“Due argomenti tratteremo nei prossimi giorni – ha concluso Tibiletti- faremo un’assemblea aperta con Coinger il 20 luglio per spiegare il nuovo funzionamento della raccolta rifiuti. E poi dovremo affrontare il problema della scarsità d’acqua, come in tutti i Comuni: l’ordinanza probabilmente non sarà sufficiente. Alla fine del mese di luglio faremo un consiglio comunale con una relazione sullo stato di fatto. Illustreremo le deficienze che forse non riusciremo a recuperare”.