Ranco dice addio a don Maurizio Zonca

Ranco e la comunità del Lago Maggiore piangolo Don Maurizio Zonca, sacerdote della diocesi di Vigevano nativo della parrocchia del paese del Basso Verbano, dove si è spento all’età di 82 anni.

A dare la notizie della scomparsa è la comunità pastorale San Carlo Borromeo, con l’annuncio dei funerali che saranno celebrati lunedì 27 giugno ore 10.30 di mattina alla Chiesa SS. Martino e Lorenzo di Ranco.

Non solo per la vocazione spirituale, il sacerdote di Ranco è stato apprezzato e amato anche per il proprio legame con il territorio e la propria penna letteraria, tra i numerosi libri pubblicati, fra cui il titolo “Ranco, la mia gente, la mia terra” scritto nel 2015 a quattro mani insieme a Filippo Fossati.

