Rock e i suoi fratelli, le “armi“ dal naso infallibile per scovare le banconote a Malpensa

Anche i sindaci con tanto di fascia tricolore si sono prestati al gioco: hanno preso valigie e trolley con all’interno una “palla“ di contanti triturati: erano 30 mila euro che la Zecca ha concesso alla Finanza per gli addestramenti dei “cash dog“, i cani dal fiuto infallibile che trovano di tutto, dalla droga alle banconote in transito soprattutto dagli aeroporti, che per il Varesotto vuol dire Malpensa. Rock, bellissimo pastore tedesco arriva scodinzolante perché ama il gioco e il suo addestratore, un giovane sottufficiale della Finanza, anche lui in adorazione ma per il lavoro che è riuscito ad insegnare al suo cucciolone.

«A dire il vero non è un lavoro, il cane interpreta la ricerca dei contanti che hanno una speciale filigrana, proprio come un gioco, al termine del quale è prevista una ricompensa». Il capannello di figuranti nel frattempo si dispone nel piazzale del palazzo di via Pasubio a Varese dove gli eleganti fregi di un secolo fa abbelliscono la sede del comando provinciale della Finanza tirato a lucido per il 248° del Corpo.

I “signori viaggiatori” si mettono in fila, e Rock comincia il suo gioco infallibile: si annusa il primo, gira intorno al secondo, tutto liscio. Al quarto finto viaggiatore il cane si ferma, addirittura si siede, m si mette in una posizione di attesa per ricevere il premio, ma al contempo manifesta un segnale al conduttore affinché venga approfondito il contenuto del trolley, che puntualmente custodisce la pallina di contanti. Applausi dalle autorità. Poi la ricompensa vera, la pacca sulla schiena e una carezza sul muso del suo padrone in divisa.