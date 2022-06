Shopping online: 3 trucchetti per risparmiare sul prezzo del carrello

Lo shopping online è diventato, a pieno titolo, una consuetudine ben sedimentata nella nostra società. Questa attitudine è stata velocizzata dai recenti eventi globali che, per molti mesi, ci hanno tenuti chiusi in casa, lontani da eventi pubblici, piazze e negozi. Di conseguenza anche chi non era ancora abituato a fare shopping online ha sviluppato una certa dimestichezza con gli acquisti in rete.

Il successo di questo cambiamento deriva soprattutto dalla possibilità di accedere a sconti e occasioni di risparmio più che vantaggiose. Moltissimi consumatori hanno compreso che, con un po’ di pratica e di pazienza è possibile portare a casa beni e servizi a costi ridotti sfruttando un codice sconto Amazon (o di altri e-commerce) accedendo a siti web, programmi fedeltà e piattaforme, che promuovono tariffe e scontistiche dedicate.

Per tutte queste ragioni abbiamo pensato di condividere una guida semplice agli acquisti online; in particolare qui di seguito troverai tre trucchetti per risparmiare sul prezzo del carrello e acquistare i tuoi prodotti preferiti spendendo meno.

1. Partecipa a programmi fedeltà e piattaforme di sconti

Sul web esistono tantissimi siti web che, tramite l’iscrizione di un nuovo account, ti permettono di ottenere codici sconto e tariffe scontate dedicate. Alcuni siti web, addirittura, ti permettono di partecipare a dei programmi di cashback e di accumulo punti con i quali puoi triplicare le occasioni di shopping. I codici sconto, in particolare, offrono la possibilità di ottenere riduzioni fino al 70% sul carrello dei tuoi shop preferiti.

Tutto quello che devi fare per ottenere questi codici è attivarli leggendo le condizioni, procedere all’acquisto e poi inserirli nell’area dedicata sulla pagina di checkout. Cliccando invio vedrai il saldo del carrello decurtato all’istante e potrai beneficiare dello sconto procedendo all’inserimento dei dati di spedizione e delle modalità di pagamento.

2. Approfitta dei saldi

Sul web i saldi triplicano, soprattutto quando ci sono occasioni come Black Friday, Cyber Monday o sconti di fine stagione. In questi momenti ti suggeriamo di avere a portata di mano il budget che vuoi spendere e i prodotti che hai inserito in precedenza nel carrello, in modo tale da tenere sotto controllo l’effettiva convenienza dello sconto.

In questo caso ci vorrà un po’ di pazienza e di pianificazione ma se stai acquistando un bene molto costoso, l’attesa ti ripagherà con un vero e proprio affare. Per esempio puoi applicare questo trucchetto per cambiare elettrodomestici, per acquistare i capi in saldo per il tuo armadio o per rinnovare il tuo smartphone.

3. Iscriviti alle newsletter

Infine ti suggeriamo vivamente di tenerti sempre in contatto con i tuoi brand preferiti iscrivendoti alle newsletter. In questo modo riceverai per primo le novità e le offerte del momento, soprattutto quando iniziano le campagne di svendita via web o via app con codici sconto dedicati.

Tra l’altro i brand omaggiano i propri clienti anche durante le occasioni speciali come festività e compleanni e lo fanno omaggiando interessanti codici sconto da inserire sul carrello. Non perderti queste occasioni, soprattutto se attendi da tempo il momento ideale per quell’acquisto che avevi da mesi in wishlist.