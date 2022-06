Elton John incanta San Siro: “Facciamo che sia una serata speciale”

Elton John ha fatto tappa a San Siro per la data italiana del “Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour”. «Facciamo che questa sia una serata specialissima, anche perché è l’ultima in Italia», dice ai 50 mila che riempiono lo stadio Meazza.

Galleria fotografica Elton John in concerto allo Stadio San Siro di Milano 4 di 8

Con i suoi 75 anni compiuti a marzo, Elton John sale sul palco – inizio alle ore 20.00 – e per due ore e mezza intrattiene i fan. Con un palco contornato da una strada di mattoni gialli (quelli che danno il titolo alla sua canzone e a questo tour d’addio), accompagnato da cinque musicisti e con tre enormi schermi regalato al pubblico una serata unica.

In scaletta ci sono alcuni dei suoi pezzi storici. Da “Sad Song”, “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, “Don’t Let the Sun Go Down on Me”. E ancora “Crocodile Rock”, “Saturday Night’s Alighieri for Fighting” e il bis con “Cold Heart”. E, infine, John ha salutato l’Italia con “Your Song”.