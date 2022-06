Fuori strada a Vergiate, interviene l’elisoccorso

Incidente sulla provinciale a Vergiate, poco prima delle 8 di lunedi mattina, 13 giugno.

Un’auto è andata fuori strada sulla strada provinciale 17: l’autista, un uomo di 53 anni è stato soccorso dal 118 che ha inviato anche l’elisoccorso.

Con gli operatori del 118, anche i carabinieri di Gallarate e i vigili del fuoco di Varese. La missione è ancora in corso, ma gli operatori non sospettano situazioni di estrema gravità per la vittima.

Traffico difficoltoso nella strada coinvolta.