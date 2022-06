Un parco per l’arte: nel giardino di Amaltheatro ad Angera 8 spettacoli per bambini

Sono 8 gli spettacoli in calendario per la seconda edizione di “Il viaggio a teatro – Un parco per l’arte”, rassegna estiva di teatro per bambini e famiglie all’aperto, proposta dalla Compagnia Roggero nel giardino di Amaltheatro, la casa dei burattini nata dal recupero della storica cascina di via ai prati 7, a Barzola di Angera, un tempo legata alla pratica della bachicoltura.

Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 16 del venerdì pomeriggio (con la sola eccezione della serata evento di sabato 23 luglio con Betty Colombo e il prof Remo Melloni) a cominciare dal 1* luglio con la compagnia di casa che propone al pubblico BiancaLuna, storia tratta da una fiaba popolare siciliana, in cui a capricciosa e viziata principessa vuole sposarsi ad ogni costo ma è ostacolata dal padre, il Re. E a complicare il tutto ci si mette persino il Diavolo, pronto a seminare odio in famiglia.

Di seguito il programma completo

Venerdì 1 luglio ore 16

BIANCALUNA – Compagnia Roggero

Venerdì 8 luglio ore 16

PUCHETTINO E L’ORCO – Teatro delle Chimere

Venerdì 15 luglio ore 16

C’ERA DUE VOLTE UN RE – L’Arca di Noe

Sabato 23 luglio

ore 18.30 CONFERENZA SUL TEATRO DI FIGURA (con Remo Melloni) e APERITIVO

ore 20.30 CIRCE O DELLA SEDUZIONE – Betty Colobo

Venerdì 29 luglio ore 16

CAPPUCCETTO RUSSA – Allegra Brigata

Venerdì 5 agosto ore 16

IL CAGNOLINO CHE VA A NOZZE – teatrino dello sguardo

Venerdì 26 agosto ore 16

IL BOSCO INCANTATO – La corporazione teatro

Venerdì 2 settembre ore 16

MENEGHINO STREGONE BIRICCHINO – Burattini Aldrighi

L’ingresso è su prenotazione al 335 8771173 oppure info@amaltheatro.org) con biglietto a 5 euro per i bambini e 7 euro per gli adulti.

Possibilità di abbonamento adulto e bambino all’intera rassegna o a 4 spettacoli a scelta.

Ingresso gratuito per i bambini iscritti al campus estivo di Amaltheatro.