In Valcuvia un weekend di escursioni, picnic e spettacoli con il Teatro Periferico

In programma iniziative per adulti e bambini all’insegna dell’arte partecipata e della musica popolare nello scenario naturale tra la Valcuvia e Vallalta

In arrivo un week end di iniziative per adulti e bambini all’insegna dell’arte partecipata e della musica popolare nello scenario naturale tra la Valcuvia e Vallalta. Si comincia sabato 11 giugno con un’escursione in Vallalta con guide esperte, un pic nic e uno spettacolo itinerante nei boschi. Il giorno seguente, domenica 12 giugno, si prosegue con un laboratorio per bambini e un concerto di musica popolare che è anche l’occasione per presentare l’avvio della prossima realizzazione di un monumento sociale con il coinvolgimento della cittadinanza. A seguire, il programma dettagliato con contatti per info e prenotazioni.

Sabato 11 giugno, ore 16.00

Escursione a piedi da Cassano Valcuvia al forte di Vallalta (max 15 partecipanti)

Ritrovo al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia.

Una camminata nella natura (3,5 km, due ore e mezza), alla scoperta della storia e di alcune gallerie della Linea Cadorna.

Equipaggiamento obbligatorio: scarponi da trekking, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, kway, acqua (min. 1L), cena al sacco, torcia (ottima la frontale). Consigliati: bastoncini da trekking

Guida: Paolo Fumagalli (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE)

(Partecipazione gratuita)

Ore 19.00, Picnic (cena al sacco; bibite e dolci offerti dall’organizzazione)

Ore 20.30, ritrovo al forte di Vallalta (ex villa S. Giuseppe) per inizio performance. Chi non fa l’escursione può raggiungere il forte in auto, sia per il picnic serale che per lo spettacolo (modalità comunicate in fase di prenotazione).

Ore 20.45, “Narciso”, performance itinerante,

a cura di Teatro Periferico (max 30 partecipanti)

Gli spettatori, grazie a cuffie wi-fi, ascolteranno voci-guida, storie antiche, poesie e sonorità ispirate al mito di Narciso. Lungo il percorso nel bosco si incontreranno apparizioni rarefatte e simboliche: tableaux vivants, installazioni collocate in angoli suggestivi che invitano a fermarsi e a riflettere o, per meglio dire, a rifletterSi. (Performance 10€)

Domenica 12 giugno

Cassano Valcuvia – Ridotto San Giuseppe

Ore 16.30, “Stra-vedere”, laboratorio artistico sulle pareidolie e “mostra effimera” di elementi dalle forme insolite, a cura di Teatro Periferico. Per bambini e famiglie (Partecipazione gratuita).

Ore 20.00, presso il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, presentazione del progetto Monumento Sociale a cura dell’artista Giulia Bonora e la partecipazione della gallerista Eileen Ghiggini, curatrice della storica Galleria Ghiggini di Varese. L’opera verrà realizzata nei prossimi mesi coinvolgendo chiunque voglia prendere parte alla creazione, un processo d’arte relazionale che arricchirà il patrimonio culturale del territorio.

Per saperne di più:

https://bit.ly/monumento_sociale

Ore 21:00, “Sentimento popolare”

Concerto con Camilla Barbarito (voce), Fabio Marconi (chitarra), Alberto Pederneschi (percussioni).

Nella suggestiva cornice naturale del ridotto di San Giuseppe, varietà di canzoni popolari nostrane e d’altri paesi: dalle sonorità balcaniche al valzer siciliano, attraversando una rumba flamenca, una ballata messicana e un tango argentino (Ingresso 10€ – prenotazione consigliata)

https://bit.ly/sentimento_popolare

“Em plein air” rientra nel programma della stagione Latitudini, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro,

info@teatroperiferico.it – Tel 334.1185848- 347.0154861 –

www.teatroperiferico.it