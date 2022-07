Il 27 settembre ci sarà uno sciopero del personale Trenord in Lombardia

Alla fine dell’estate è già in programma un nuovo sciopero del personale di Trenord, l’azienda che gestisce i treni in Lombardia: la prossima astensione dal lavoro di macchinisti, capitreno e controllori è infatti fissata per il 27 settembre 2022, martedì, alle porte dell’autunno.

Lo sciopero, come già in altre occasioni, non è stato dichiarato da una sigla sindacale, ma direttamente dalla Rsu, la rappresentanza dei lavoratori interna a Trenord. La protesta durerà 23 ore, dalle 2 del mattino del 27 fino alle 3 del mattino del 28 settembre.

Essendo giorno infrasettimanale saranno previste le consuete fasce di garanzia previste dalla normativa, che saranno comunicate dall’azienda stessa sul suo sito.

Nei giorni precedenti sono previste altre agitazioni in altre Regioni (servite da Trenitalia) e nel trasporto merci su rotaia.