A Castellanza si ride con la spettacolo di cabaret “Insieme per sbaglio”

L’assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, nell’ambito della rassegna “L’estate in città” 2022 propone per sabato 23 luglio alle ore 21 nel Cortile del Municipio lo spettacolo di teatro/cabaret Insieme per sbaglio.

Lo spettacolo rientra nella rassegna TERRA E LAGHI – FESTIVAL INTERNAZIONALE DITEATRO NELL’ INSUBRIA E NELLA MACROREGIONE ALPINA, ed è presentato da LA BOTTEGA DEL BUONUMORE (BO).

“Insieme per sbaglio” è lo spettacolo che ha consacrato il duo comico di DAVIDE DAL FIUME e MARCO DONDARINI, il loro cavallo di battaglia, l’esilarante punto di arrivo di un percorso artistico iniziato sui palchi di Zelig ed approdato anche a Eccezionale Veramente su La7.

Come suggerisce il titolo dello spettacolo, il duo è nato esattamente per sbaglio: i due, infatti, si sono ritrovati insieme sul palco del laboratorio Zelig per un errore di scaletta e hanno iniziato a improvvisare, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Gli autori, intuendone le potenzialità, li hanno voluti per la trasmissione televisiva Zelig1 e da quel momento i due non si sono più fermati.

Due stili artistici differenti che si incontrano in un mix comico esplosivo e portano in scena un’alchimia di linguaggi inedita e inaspettata in cui i ruoli di spalla e comico si confondono di continuo. Un must da vedere! In caso di pioggia lo spettacolo si terrà al Teatro di Via Dante Città di Castellanza. Ingresso 2,00 euro – no prevendita